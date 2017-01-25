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Fenerbahçe'den Mehmet Ekici açıklaması!

Tarih25 Ocak 2017 , 21:37

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Fenerbahçe'den Mehmet Ekici açıklaması!

Fenerbahçe, Trabzonspor'dan Mehmet Ekici'nin transferinde son duruma ilişkin bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı internet mecralarında ve sosyal medyada, kulübümüzün Mehmet Ekici ile ilgili fiyat arttırarak, futbolcunun kulübüne 3 milyon euro teklif ettiğine dair asılsız haberler yer almaktadır.

Kulübümüzün bahse konu futbolcu ile ilgili son teklifi 2 milyon euro olup, bunun dışında bir teklif yapılmamıştır. Dolayısıyla söz konusu haberler yalandır."

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