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Fenerbahçe'den Mehmet Ekici açıklaması!
25 Ocak 2017 , 21:37
Fenerbahçe, Trabzonspor'dan Mehmet Ekici'nin transferinde son duruma ilişkin bir açıklama yaptı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Bazı internet mecralarında ve sosyal medyada, kulübümüzün Mehmet Ekici ile ilgili fiyat arttırarak, futbolcunun kulübüne 3 milyon euro teklif ettiğine dair asılsız haberler yer almaktadır.
Kulübümüzün bahse konu futbolcu ile ilgili son teklifi 2 milyon euro olup, bunun dışında bir teklif yapılmamıştır. Dolayısıyla söz konusu haberler yalandır."
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