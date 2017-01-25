Fenerbahçe'ye yeni aday!

Medipol Başakşehir maçından sonra Fenerbahçe'de 10 numara transferi yeniden raftan indirilmişti...

Salih Uçan'ın gösterdiği performansa rağmen yönetim Dick Advocaat'ın, ''10 numara alınırsa bu takımın şampiyon olmaması için bir neden yok'' sözleri üzerine harekete geçti. Yönetim menajerler tarafından önlerine konulan isimleri tek tek araştırmaya alırken sürpriz bir isim öne çıktı. Arjantin'in San Lorenzo takımında forma giyen Sebastian Blanco.

Metallist'te Jose Sosa sağ açık oynarken aynı takımın 10 numarası olan Blanco, özellikle 1.66'lık boyu yüzünden Lanus dönemlerinde Maradona ile bile karşılaştırılacak seviyede yetenekli olarak tanınıyordu.

2010-11 sezonunda Metallist onun için Lanus'a 8.7 milyon Euro öderken, Türkiye'de oynanan bir hazırlık maçında sakatlandığı için Sosa transfer edilmişti. Fakat Blanco geri dönünce Sosa ancak kendisine sağ açık olarak Metallist takımında yer bulabilmişti.

Fenerbahçe, Blanco için San Lorenzo'dan fiyat bilgisi istedi. Şu anda resmi bir durum yok. Ama Arjantin ekibinin yetkilileri bilgi istendiğini doğruluyor.

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