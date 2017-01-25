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Galatasaray'a güzel haber!

Tarih25 Ocak 2017 , 15:19

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Galatasaray'a güzel haber!

Milliyet muhabiri Nevzat Dindar'ın haberine göre, Galatasaray'da uzun zamandır sakat olan futbolcular, Sinan Gümüş ve Tolga Ciğerci geri dönüyorlar. Haberde, Sinan Gümüş'ün 3 gündür takımla çalışırken, Tolga Ciğerci yarın takım arkadaşlarıyla antrenmanlara çıkmaya başlayacak.

Aralık başından beri kalçasından rahatsız olan Sinan Gümüş bu sezon, toplam 13 resmi maçta forma giydi ve takımına 1 gol 1 asistlik katkı verdi. Ayağındaki sakatlık nedeniyle kasım sonundan beri forma giyemeyen başarılı orta saha Tolga Ciğerci ise bu sezon toplam 11 resmi maçta forma giyebilmişti.

 

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