Galatasaray'a güzel haber!

Milliyet muhabiri Nevzat Dindar'ın haberine göre, Galatasaray'da uzun zamandır sakat olan futbolcular, Sinan Gümüş ve Tolga Ciğerci geri dönüyorlar. Haberde, Sinan Gümüş'ün 3 gündür takımla çalışırken, Tolga Ciğerci yarın takım arkadaşlarıyla antrenmanlara çıkmaya başlayacak.

Aralık başından beri kalçasından rahatsız olan Sinan Gümüş bu sezon, toplam 13 resmi maçta forma giydi ve takımına 1 gol 1 asistlik katkı verdi. Ayağındaki sakatlık nedeniyle kasım sonundan beri forma giyemeyen başarılı orta saha Tolga Ciğerci ise bu sezon toplam 11 resmi maçta forma giyebilmişti.