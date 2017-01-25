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Galatasaray'dan 3. Lig'e gitti!
25 Ocak 2017 , 14:14
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SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Erbaaspor, Galatasaray U21 takımında forma giyen 19 yaşındaki Doğan Can Davas'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Üçüncü Lig 2'nci Grupta 29 puanla 7'nci sırada yer alan Erbaaspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu yıl çıktığı 3'üncü Ligde şampiyonluğu hedefleyen Erbaaspor, ara transferde son olarak Galatasaray alt yapısında yetişen ve U21 takımında forma giyen Doğan Can Davas'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Davas'ın hafta sonu oynanacak Çatalcaspor deplasmanında forma giymesi bekleniyor.
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