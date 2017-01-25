"Galatasaray'ın kadrosu Fenerbahçe'den..."

İsmi Galatasaray ile anılan teknik direktör Cihat arslan, takımdaki futbolcuların potansiyelini değerlendirdi.

Türk futbolunun son dönemlerde yetiştirdiği en yenilikçi ve başarılı teknik adamlardan birisidir Cihat Arslan… Avrupa kapılarını aşındırmakla kalmayıp, ülkemize kupa getiren tek takımolan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atarak futbolculuk döneminde öne çıkan Cihat Arslan, Galatasaray iddialarından, gelecekteki hayallerine kadar birçok konuda AMK'ya özel açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın şampiyonluk şansı çok yüksek ama onlar şansı istemiyorlar sanki. Fenerbahçe'nin kadrosunu daha önde görüyorlar ama bence Galatasaray daha iyi.

Taraftarlar takıma inanmadığı için tribünlerdeki ilgi de azalıyor. Lucescu zamanında Galatasaray şampiyon oldu. O takımdan kaç oyuncuyu takımınıza alırsınız. Maalesef Galatasaray tek bir planla oynuyor. Galatasaray'dan teklif gelse tabii ki düşünürüm. Ancak rolümün net olması lazım. Piyon olmaya gitmem. Kendi tarzımı yansıtmaya çalışırım. Savunma sadece 1-2 kişiye bırakılmış durumda. Takım bütünlüğünde dişliler yerine oturmamış. Sorumluluk almaktan kaçan bir görüntü var. Şampiyon olabilecek bir kadro var. Galatasaray'a savunma yapmayı değil, hücumdan geçiş yapmayı öğretmeniz lazım. Türkiye'nin en büyük takımından bahsediyoruz. Hücum yapmalı. A Milli Takım hedeflerimden birisidir.”

HERKES BARCELONA OLMAYA ÇALIŞIYOR

“Herkes Barcelona olmaya, onlar gibi oynamaya çalışıyor. 3. Lig'e gidiyorsun, altyapıya gidiyorsun herkes böyle istiyor. Kulüpler kendi tarzlarına göre oyuncu almalı. Önce ‘14 yabancı serbest kalsın' şimdi de ‘hepsi gitsin' deniliyor. Sistem doğru kurulmuyor ve ısrar ediliyor. Doğru bir şey kuralım ve üzerinde ısrar edelim. 30 yıldır yanlışlar üzerinde ısrar edince bu sonuçlar ortaya çıkıyor. Tamamen scout ekibine endeksli hareket edilmemeli. Son noktayı hoca koymalı.”

GANSO İYİ AMA LİMA'YA KEFİLİM

“Cuma günü maç oynadığım zaman cumartesi ve pazar ekibimle birlikte yurt dışında maç seyrediyorum. Şimdi ismi Galatasaray ile anılan Ganso ve Fenerbahçe'nin istediği Lucas Lima zamanında gündemimize geldi ama olmadı. Lima'nın her şeyine kefil olurum. Gabriel Jesus'u izlediğimde Palmeiras'a sordum. İsmini bile bilmiyorlardı. Şimdi Manchester City'ye 32 milyon Euro'ya gitti. Josef'i izleyip beğenmiştim. Ganso 10 numara ama Lima'yı tercih ederim.”

SİSTEM EREN’E GÖRE DEĞİL

“Galatasaray'ın başarılı olduğu dönemlerde herkesi yıldız olarak görebiliriz. Bu da takımın bütünlüğü ile ilgili. Eren gibi futbolcun varsa daha etkili beklerin olmalı. Sneijder'ın etkili olması için oyunu rakip alana yıkmanız gerekiyor. Takım geride kalınca Sneijder'dan istenilen verim alınamıyor. Galatasaray, top ayağındayken oynuyor. Topsuz oyunda hiç yok.”

RODALLEGA GALATASARAY’A GİDİYORDU

“Benim Akhisar'ı çalıştırdığım dönemde Hugo Rodallega'nın, Galatasaray'a transferi gerçekleşiyordu ancak nakit akışına takıldı. Sözleşmesinde bir serbest kalma maddesi vardı. ancak o rakamın hepsinin nakit olarak ödenmesi gerekiyordu. Ödeme planında sıkıntı olunca transfer gerçekleşmedi. Rodallega her takımda iş yapacak kalitede. Galatasaray'a transferi gerçekleşmediği için bize hiç sorun çıkarmadı.”

BENİ KAÇIRMAYA ÇALIŞTILAR

“1993 yılında Adnan Polat bana “Avrupa'da zirveye çıkacak bir takım yaratıyoruz” dedi, boş mukaveleye imza attım. Fenerbahçe ve Kocaeli de gündemdeydi. 2 kat paralar öneriyorlardı. Hatta beni kaçırmaya bile kalkıştılar. ama ben ideallerim için Galatasaray'a gittim. Para ikinci planda olmalı, milli takım için de geçerli. Para için kimse idealinden vazgeçmemeli.”