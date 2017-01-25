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Galatasaray'ın teklifini doğruladı!
25 Ocak 2017 , 13:59
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- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
AJANSSPOR - Galatasaray'ın orta sahaya takviye için düşündüğü, Fiorentina'nın da peşine düştüğü Lyonlu Jordan Ferri hakkında menajerinden açıklama geldi.
Fransız basınına konuşan Ferri'nin menajeri, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun takımdan ayrılmayı düşünmediğini ancak Galatasaray ve Fiorentina'dan gelen tekliflerin Ferri'yi düşünmeye sevk ettiğini dile getirerek, "Jordan'ın isteği ayrılmak değil çünkü Lyon'dn kendisini gerçekten iyi hissediyor. İlk hedef sezonu Lyon'da tamamlamak ve daha sonra buluşup Jordan'ın için neyin en iyi olduğunu görüşmek. Fakat bu iki iyi kulüpten gelen teklifler onu düşünüdüyor. Şu anda tereddüt ediyor, haftaların nasıl geçeceğini görmnek istiyor" dedi.
Galatasaray ile görüştüklerini de doğrulayan Ferri'nin menajeri, "Galatasaray? Bize teklifte bulundular. Galatasaray, birçok hedefi olan büyük bir kulüp. Bu nedenle ilginç, hakkında düşünülmesi gereken bir teklif. Onlarla görüştük" ifadesini kullandı.
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