Gençlerbirliği başkanı kim olacak?

Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Ali Rıza Koç, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında Emrah Karalinç ile İlker Koç'un sorularını yanıtladı.

İlk olarak hayatını kaybeden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav ile ilgili duygularını paylaşan Koç, "Derin bir üzüntü yaşıyoruz. İlhan başkan kulüp ve ülke futbolu adına ardında bir miras bıraktı. Halen taziyeleri kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Başkanlık konusunu içimizde değerlendireceğiz"

Gençlerbirliği'nde yeni başkanın kim olacağı sorusuna ise Ali Rıza Koç, "Kulüp, İlhan başkan zamanında da, şimdi de saat gibi işlemeye devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Şu anda başkanın oğlu Murat Cavcav, başkan vekili olarak görev yapıyor. Ayrıca taziye kabulü sürüyor. İlerleyen dönemlerde genel kurul ile ilgili durum, kendi içimizdeki görüşmeler sonrası netlik kazanacaktır" dedi.