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Hernanes için net açıklama!
25 Ocak 2017 , 23:11
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AJANSSPOR- Juventus CEO'su Giuseppe Marotta, Fenerbahçe'nin gündemindeki Hernanes hakkında konuştu.
Milan ile oynanacak İtalya Kupası mücadelesi öncesi RAI Sport mikrofonlarına konuşan Marotta, "Hernanes Juventus'un futbolcusu, transferiyle ilgili herhangi bir pazarlık söz konusu değil. Torino'da kalacak" ifadelerini kullandı.
Marotta ayrıca Patrice Evra'nın Marsilya'ya transferinin an meselesi olduğunu dile getirdi.
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