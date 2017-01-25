Hernanes'te rakip kalmadı!

AJANSSPOR- Fenerbahçe'nin orta saha adaylarından Hernanes'in Genoa'ya transferi rafa kalktı.

İtalyan medyasında yer alan habere göre Genoa, orta saha için Palermo forması giyen Oscar Hiljemark'ta karar kıldı. Hernanes opsiyonu Genoa için devre dışı kalırken Fenerbahçe'ye transferde bir engel kalmadı.

Geçen sezon başında Inter'den Juventus'a transfer olan Brezilyalı oyuncu ilk 11'de fazla forma giyme şansı bulamamıştı.