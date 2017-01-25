- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Hunt Trabzonspor'u açıkladı!
25 Ocak 2017 , 12:32
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
AJANSSPOR - Almanya Ligi’nde (Bundesliga) Hamburg forması giyen Aaron Hunt, takımdaki geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu. Hunt, Hamburg’dan ayrılmayı düşünmüyor. Adı Trabzonspor ile de anılan futbolcu, Alman basınında çıkan haberlere göre geleceğine karar verdi.
30 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, ”Trabzonspor’a transfer olmak istemiyorum. Değişik bir teklif gelirse değerlendirebilirim” diye konuştu. Söz konusu haber, Hamburger Morgenpost gazetesinde yayınlandı.
Öte yandan Hamburg’un teknik direktörü Markus Gisdol da 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun takımda kalmasını istedi. Haberde, Aaron Hunt’un Trabzonspor’a transferinin kapandığı ifade edildi.
Kariyerinde daha önce Werder Bremen ve Wolfsburg gibi takımlarda da oynayan Hunt, Hamburg’da 30 maçta 2 gol attı ve 2 kez de gol pası verdi.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar