Hunt Trabzonspor'u açıkladı!

AJANSSPOR - Almanya Ligi’nde (Bundesliga) Hamburg forması giyen Aaron Hunt, takımdaki geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu. Hunt, Hamburg’dan ayrılmayı düşünmüyor. Adı Trabzonspor ile de anılan futbolcu, Alman basınında çıkan haberlere göre geleceğine karar verdi.



30 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, ”Trabzonspor’a transfer olmak istemiyorum. Değişik bir teklif gelirse değerlendirebilirim” diye konuştu. Söz konusu haber, Hamburger Morgenpost gazetesinde yayınlandı.



Öte yandan Hamburg’un teknik direktörü Markus Gisdol da 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun takımda kalmasını istedi. Haberde, Aaron Hunt’un Trabzonspor’a transferinin kapandığı ifade edildi.



Kariyerinde daha önce Werder Bremen ve Wolfsburg gibi takımlarda da oynayan Hunt, Hamburg’da 30 maçta 2 gol attı ve 2 kez de gol pası verdi.



