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İmzayı attı, çalışmaya katıldı!

Tarih25 Ocak 2017 , 14:05

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İmzayı attı, çalışmaya katıldı!

Akhisar Belediyespor, Trabzonspor'dan Mustafa Yumlu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Hugo Rodallega'nın Trabzonspor'a transferi için takasta kullanılan 29 yaşındaki stoper, imzalanan sözleşmenin ardından takıma katıldı.

Mustafa Yumlu, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde bugünkü antrenmana katılarak Galatasaray maçı hazırlıklarında yer aldı.

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