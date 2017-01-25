Josef'ten Galatasaray'a...

Fenerbahçe'de son maçlarda gösterdiği performans ile taraftarın sevgisini kazanan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla taraftarla biraraya geldi.



Taraftarların yazdıklarını yüksek sesle okuyan Brezilyalı, ezeli rakibi Galatasaray'a karşı söylenen küfürlü bir tezahüratı okudu ve bir anda sosyal medyayı salladı.



Ettiği küfür nedeniyle Josef'in zor durumda kalıp kalmayacağı merak konusu.



Hatırlanacağı üzere Felipe Melo, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a yönelik küfürlü bir mesajı Twitter'da retweet yaptığı için 2 maç ceza almıştı.

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