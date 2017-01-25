İş adamı Saffet Külahçı, düzenlediği basın toplantısıyla Kayserispor'a başkan adayı olduğunu açıkladı.

Toplantıda konuşan Külahçı, "Bundan 15 gün önce bakan beyi bir ziyaretimde ortada bir şey yokken, bana Kayserispor'un bir çaycıya kalacağını ve bir an önce buraya bir yönetimin gelmesi gerektiğini söyleyerek bunu da benim yapmamı istedi. Ben de bu işi kabul edemeyeceğimi, kulübün çok borcu olduğunu ve çok para istediğini söyledim. Bizi görevlendirdiler ve sonra yönetim kurulu üyelerimin listesini istediler. Biz listeyi Ankara'ya gönderdik ve onayladılar. Cumartesi günü de Kayseri Lisesi'nde Büyükşehir, Melikgazi, Kocasinan ve Talas Belediye Başkanlarımızla bir toplantı yaptık ve görevi bize verdiler. Ahmet Yıldız'a da görevinden istifa etmesini ve görevin bize tevdi edildiğini söylediler. Bizden de kulübe giderek, kulübü teslim almamızı istediler. Biz de yönetim kurulumuzla beraber kulübe gittik ve kulübün yönetimini aldık" dedi.



Külahçı, "Biz çekilme kararı aldıktan sonra Bakan bey tekrardan beni aradı ve 'Şurada devam et' dedi. Sonra Erol Bedir beyi istemişler. Para vereceğini ve kredi alacağını söylemişler. Öylelikle biz çekilmek zorunda kaldık. Sonra gelen tepkiler üzerine biz tekrar aday olduğumuzu herkesin içerisinde açıklıyoruz. Kongreye katılacağız. Netice ne olursa olsun, ona razı olacağız. Bu şehirde bu takıma sahip çıkacak kişilerin olduğunu da buradan izah etmek istiyoruz. Biz 2004 yılında bu takımda yöneticilik yaptık. Rize maçındaki olaylardan dolayı istifa ettik ve daha sonra ben Erciyesspor'a geçtim. Erciyesspor'da bir müddet yöneticilik yaptım. Ortağım olan Ahmet Çetinkaya ile beraber hesaplar yüzünden istifa etmek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.



Bu işi sonuna kadar götüreceklerini belirten Saffet Külahçı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın bakanımız da biraz önce aradılar ve 'Hayırlı' olsun dediler. Sayın bakanımın da bu olaydan haberi var. Biraz önce kendileri ile görüştük. Biz de bu işe baş koyduk. İnşallah hayırlı olur. Diğer arkadaşlarımıza da başarılar diliyoruz. Biz bu takıma adayız. Bu takımı yolda bırakmayacağız. Bu takım sahipsiz değildir. Kulübün internet sitesinden maddi manevi destek olacak yönetici aranıyor diye bir şey duyduk. Biz bundan üzüldük. Bunu resmi internet sitesinden vermişler. O yüzden bizim yönetimimiz de hazır, paramız da hazır. Biz bu işe baş koyduk ve sonuna kadar da götüreceğiz."