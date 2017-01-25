Kobe başkanından flaş Podolski açıklaması!

AJANSSPOR- Vissel Kobe Başkanı Kenichi Tanaka'dan flaş bir Lukas Podolski açıklaması geldi.

Japon basınına konuşan Tanaka, Podolski transferinde henüz hiçbir şeyin belli olmadığını söylerken, "Görüşmeler böyle devam ederse de pek fazla yeni bir gelişme olmayacak. Ama henüz son kararımızı vermedik. Pazarlıklar iki kulüp arasında devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Tanaka, iki kulüp arasında bonservis konusunda büyük fark olduğu yolundaki haberler içinse "Neler yazıldığını takip etmiyoruz" demekle yetindi.

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Vissel Kobe'nin Podolski için 3 milyon Dolar teklif ettiğini ama kendilerinin 7 milyon Euro istediğini açıklamıştı.

Öte yandan Vissel Kobe'nin yeni transferi Junya Tanaka da Podolski transferi hakkında çarpıcı açıklamalar yapmıştı. O haber için tıklayınız.