Konyaspor sözleşmeyi uzattı!

Konyaspor tarihinin en golcü yabancı futbolcu unvanına ulaşan Riad Bajic ile yeni bir sözleşme daha yapıldı. Bajic’in mevcut sözleşmesi 2020 yılına kadar uzatıldı. İmza töreni Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda bulunan kulüp binasında gerçekleştirildi.

Törende konuşan başkanımız Ahmet Şan şunları söyledi:

“Futbolcumuz Riad Bajic ile sözleşmemizi 2020 yılına kadar uzattık. Hem Bajic’e hem de camiamıza hayırlı olsun. Kendisinden beklentimiz büyük. Alanya maçında hakemin verdiği yanlış karar olmasa bugün gol krallığında ilk sırada olabilirdi. Ama önümüzdeki haftalarda yine kendisinden beklentimiz Konyaspor’umuzdan tekrar ikinci bir gol kralı çıkarmak. İleriye yönelik düşüncemiz de Bajic’in inşallah daha yıllarca Konyaspor’umuza hizmet edecek olmasıdır. Bir hakemimizin yanlış kararı futbolcumuzun tam da güzel bir hava yakalamışken maalesef ritmini bozdu. Bajic’in penaltıdan hiçbir golü olmamasına bugün yine de gol krallığı için yarışın en öneli aktörlerinden biri durumunda. İnşallah kendisinden beklentimiz de bu yarışın sonunda gol krallığında birinci olmasıdır. Tabi ki takımımıza katkıda bulunması sadece gol krallığında değil, bu bir takım oyunudur ve Bajic bu konuda da müthiş bir gayretle kulübümüze ciddi katkılar sağlamaktadır. İnşallah daha nice yıllara diyorum ve taraftarlarımız adına da bu mutlu haberi paylaştığımız için memnun olduğumuzu belirtmek istiyorum."

Kendini 2020 yılına kadar Atiker Konyasporlu yapan imzayı attıktan sonra konuşan Riad Bajic ise yeşil beyazlı camia için attığı uzun süreli imzadan ötürü son derece mutlu olduğunu ifade etti. Bajic imza töreninde yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi. “Öncelikle kulüpte başkanım ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ederek söze başlamak istiyorum. Ben de burada sözleşme imzalayarak kulübümde kaldığım için ve sözleşmemi uzattığım için çok memnunum. Tek amacım takımımızın sezon sonunda çok iyi bir noktada olmasıdır. Ben de atabildiğim kadar gol atarak hem sezon sonunda gol krallığı sıralamasında da üs sıralarda olmayı hem de taraftarlarımızı gururlandırmayı hedefliyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı olsun” dedi.

Bajic imza töreninden sonra üzerinde ismi bulunan kaşkol ile hatıra fotoğrafı çektirdi.