Mehmet Ekici'de yeni gelişme!

Yönetimin uzun süredir transfer etmek istediği Mehmet Ekici konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.

Aatıf’ın takasta ayrılmayı kabul etmemesinin ardından Fenerbahçe, Trabzonspor’un 2 milyon euroluk talebine olumlu cevap vermişti. Ancak buna rağmen bordo-mavililer, kararını değiştirmiş ve futbolcunun transferi gerçekleşmemişti.

Bundaki etkenlerden biri de kadro yapısıyla alakalıydı. Mehmet’in ayrılmasından sonra bu boşluğu Aatıf ile doldurmayı planlayan yönetim, orta sahaya iyi bir takviye yapmak zorundaydı. Bu nedenle futbolcu takımda tutuldu. Ancak Ekici’nin takımda kalmak istememesi ve ısrarla Fenerbahçe’de oynayacağını söylemesi üzerine Trabzonspor oyuncusunu kadro dışı bıraktı.

Transferin bitimine sayılı günler kala bordo-mavili yönetimin bu transfere artık sıcak bakmaya başladığı belirtildi. Hem Olcay’ın alınması, hem de Mehmet’in geri adım atmaması sonrası milli oyuncudan yararlanamayacağını anlayan Trabzon’un, 2 milyon euroluk teklifi tekrar değerlendirmeye aldığı ifade edildi.



Fenerbahçe Yönetimi ise hâlâ bordo- mavili kulüpten gelecek haberi bekliyor. Transferin kısa süre içinde sonuçlanma ihtimali olduğu öğrenildi.



Kaynak: Skorer