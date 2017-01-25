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Minik Soner'in hayali gerçek oldu..
25 Ocak 2017 , 16:33
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- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
7 ay önce trafik kazası geçiren ve kendisine çarpan aracın sürücüsü tarafından kaldırımda bırakılınca ulusal basına haber olan Soner Efe Özsoy’un en büyük isteği gerçekleşti.
Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski ile buluşmak istediğini söyleyen Soner Efe’nin bu talebi üstüne Galatasaray kendisini 24Erzincan davet etse de sağlık durumu buna izin vermedi.
Bunun üzerine Podolski maç sonrası sürpriz yaparak Soner Efe’yle bir araya gelip minik Galatasaraylı’nın hayalini gerçekleştirdi.
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- Futbol
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- Galatasaray
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