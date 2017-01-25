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Pato için Çin iddiası!
25 Ocak 2017 , 17:41
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- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
AJANSSPOR- Galatasaray'ın transfer teklifi götürdüğü iddia edilen Alexandre Pato Çin yolcusu.
İtalyan medyasında yer alan habere göre Fabio Cannavaro'nun çalıştırdığı Tianjin Quanjian, Axel Witsel'in ardından Pato'yu da kadrosuna katmak istiyor. Brezilyalı forvetin menajeri Gilmar Veloz'un bu hafta sonu Villarreal yönetimiyle bir araya gelerek Pato'nun takımdan ayrılması konusunu konuşacağı belirtiliyor. İki taraf eğer anlaşırsa Pato'nun sözleşmesi karşılık olarak feshedilebilir.
Eğer iki taraf yollarını ayırırsa Pato pazartesi sağlık kontrolünden geçerek Tianjin'le seneliği 10 milyon Euro'dan 3 yıllık bir sözleşme imzalayacak.
Son olarak Adrian Lopez'i kadrosuna katan Villarreal'de Pato'nun bu transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.
Dün Sport gazetesinde yer alan haberde Galatasaray'ın Pato için teklif yaptığı iddia edilmişti. O haber için tıklayınız.
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- Galatasaray
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