Resmen Gaziantepspor'da! İmzaladı!

AJANSSPOR - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, orta sahaya bir takviye gerçekleştirdi.



Gaziantepspor Kulübü’nden yapılan resmi açıklamada, ”Kulübümüz, son olarak Macaristan'ın MTK Budapest kulübünde forma giyen Senegalli oyuncu Thiam Khaly’i renklerine bağladı. 3,5 yıllık sözleşme imzalanan Thiam’a hoşgeldin diyor, Kırmızı-Siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz.” denildi.



Thiam Khaly kimdir?



23 yaşındaki Senegalli futbolcu, 2012-2014 yılları arasında Macar ekibi Kaposvari Rakoczi’de 25 maçta forma giydi. Ardından bu kulüpte altyapıda 13 maça çıktı.



2014 yılında ise bir başka Macar ekibi MTK ile anlaşma sağlayan 1.86 boyundaki futbolcu, burada 47 maçta 3 gole imza attı. Khaly, son olarak 2016 yılında Amerika’da Chicago Fire ekibinde kiralık olarak top koşturmuştu.