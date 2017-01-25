Reynaldo Adanaspor için yola çıktı!

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Adanaspor, Azerbaycan ekibi Qarabağ'ın 27 yaşındaki Brezilyalı santraforu Reynaldo ile anlaştı. Turuncu-Beyazlıların yeni golcüsü Reynaldo yarın Adana'da olacak, Adanaspor için sağlık kontrolünden geçecek. Sağlık raporunun olumlu çıkması halinde oyuncuyla sözleşme imzalanacak.

27 yaşındaki Sambacı bu sezon Qarabağ'da 14'ü ilk 11, 21maçta görev alırken 6 kez rakip ağları havalandırdı.

Öte yandan; son 4 haftada 8 puan elde eden Adanaspor, 18 hafta sonunda 14 puanla 16. sırada yer aldı.