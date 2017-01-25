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Rizespor'a Sırp orta saha!

Tarih25 Ocak 2017 , 12:22

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Rizespor'a Sırp orta saha!

AJANSSPOR - Süper Lig'de düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'un, Sporting'in Sırp orta saha oyuncusu Radosav Petrovic'i bitirme aşamasına geldiği iddia edildi.

Portekiz basınında yer alan haberde, Rizespor'un, Sırbistan Milli Takımı forması da giyen 27 yaşındaki Radosav Petrovic'in transferini ay sonuna kadar bitirebileceği belirtildi.  

Çaykur Rizespor ile Sporting arasındaki görüşmelerin sürdüğü, teknik direktör Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği ismin Rizespor'a transferini küçük detayların geciktirdiği kaydedildi. 

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