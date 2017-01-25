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Robert Prosinecki olmadı!
25 Ocak 2017 , 14:49
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Bursaspor
AJANSSPOR ÖZEL - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, hafta başından beri görüştüğü Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki konusunda istediği sonucu alamadı. Yeşil-Beyazlı Kulübün Futbol Şube Sorumlusu Yüksel Çolak ve İdari Menajer Hüseyin Gedik, Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkilileri ve tecrübeli futbol adamı ile görüşme halindeydi.
“İstediğimiz sonucu alamadık”
Prosinecki’nin Türk temsilcisi Yaşar Çalışır, konuyla ilgili olarak Ajansspor’a yaptığı özel açıklamada, ”Maalesef anlaşma sağlanamadı. Önümüzdeki Aralık ayına kadar Azerbaycan Futbol Federasyonu ile sözleşmesi var. Birincisi; göndermek istemiyorlar, ikincisi ayrılması durumunda 2 milyon Euro tazminat talep ettiler. Ben, iki takımı birden mart ayında yapılacak Almanya maçına kadar çalıştırmasını teklif ettim. Ne Azerbaycan Futbol Federasyonu ne de Bursaspor bunu kabul etti. Oysa Prosinecki Bursaspor’da çalışmayı çok istiyordu. Bursaspor da onu istiyordu. Fakat istediğimiz sonucu alamadık” ifadelerini kullandı.
Haber : Özgür Sancar
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- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Bursaspor
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