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Rodallega ilk antrenmanına çıktı

Tarih25 Ocak 2017 , 21:30

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Rodallega ilk antrenmanına çıktı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 6. ve son haftasında yarın sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. 

Bordo-mavililer, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı antrenman gerçekleştirdi.

Yeni transfer Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega'nın da bordo-mavili ekipteki ilk idmanına çıktığı belirtildi.  

Trabzonspor, Atiker Konyaspor maçıyla yaklaşık 50 yıldır mücadele ettiği Hüseyin Avni Aker Stadı'na veda edecek.

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