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Rodallega ilk antrenmanına çıktı
25 Ocak 2017 , 21:30
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 6. ve son haftasında yarın sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı antrenman gerçekleştirdi.
Yeni transfer Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega'nın da bordo-mavili ekipteki ilk idmanına çıktığı belirtildi.
Trabzonspor, Atiker Konyaspor maçıyla yaklaşık 50 yıldır mücadele ettiği Hüseyin Avni Aker Stadı'na veda edecek.
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