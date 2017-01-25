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Rodallega Trabzon'a ulaştı

Tarih25 Ocak 2017 , 14:29

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Rodallega Trabzon'a ulaştı

Trabzonspor'un transferde anlaşmaya vardığı Akhisar Belediyespor'un forvet oyuncusu Hugo Rodallega, Trabzon'a geldi.

İzmir'den uçak ile Trabzon'a gelen golcü futbolcuyu hava alanında karşılayan taraftar olmadı.

Kulüp görevlileri eşliğinde araca binen Rodallega, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gitti. Golcü futbolcu ile basın huzurunda bugün resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.

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