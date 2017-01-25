Semih Haznedaroğlu'ndan özel açıklamalar!

Galatasaray Eski Yöneticisi Semih Haznedaroğlu, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında açıklamalarda bulundu.

Ünal Aysal ile uzun süredir görüşmediğini belirten Haznedaroğlu, "Benim Aysal'la bir araya geldiğim doğru değil. Uzun süredir görüşmedim ve kendisini görmüyorum. Mevcut şartlarda Ünal Aysal'ın başkanlıkla uğraşacağını hiç zannetmiyorum." dedi.

Haznedaroğlu'nun öne çıkan açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray için hizmet etmek her zaman bizim için şereftir​..."

"Bizler uzun süre Galatasaray'a hizmet yaptık. Bizim tecrübemiz ve eski bir mazimiz var. Galatasaray'ın bize bir yolu düşerse, tabii ki bu hizmeti esirgemeyiz. Galatasaray için hizmet etmek her zaman bizim için şereftir ama böyle bir ortamda zannetmiyoum. Hepimiz biliyoruz ki Dursun Özbek çok zor şartlarda bu görevi üstlenmiş, taşın altına elini koymuş bir arkadaşımız. Tabii bu zor durumun sebebi, bundan önce olan başkanlar ve yöneticilerdir. Biz Galatasaray'ı seviyorsak, Dursun Özbek'e katkıda bulunmalıyız ve köstek olmamalıyız."

"Dursun Özbek'i desteklemek ve sabırlı olmak gerekir"

"Her yönetimin hataları olabilir. Sezon başında daha tecrübeli bir hoca olabilirdi ama devre arasında hoca değiştirmek iyi olmayabilir. Riva ve Florya için neticede Genel Kurul toplandı ve karar verdi. Dursun Özbek, projeleri ve durumu açıkladı. Bazıları karşı çıktı ama buna rağmen çoğunluk onayladı. Galatasaray'ın mevcut şartlarında pasif durması önemli değildi ve onun için bir şeyler yapmak lazım. Florya ve Riva değerlendirilmesi önemlidir. Özbek de bu mücadeleyi yapıyor. Bugünden hemen yarına bunlar olmaz. Benim görüşüm, Dursun Özbek'i desteklemek ve sabırlı olmak gerekir. Mali sorunlarda yöneticilerin elbette dahli vardır. Bu konuda yönetimlerin ve yöneticilerin sorumluluk altına girmesi gerektiğine katılıyorum."