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Sneijder Çin'e gidecek mi?
25 Ocak 2017 , 17:14
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- Spor Toto Süper Lig
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AJANSSPOR - Galatasaray forması giyen Hollandalı yıldız Wesley Sneijder hakkında ortaya çıkan Çin iddiaları üzerine menajerinden menajeri Guido Albers'ten önemli açıklamalar geldi.
Hollanda basınına konuşan Albers, ilk olarak Sneijder'in Hollanda'ya dönme şansının olmadığını vurgulayarak, "Onun Hollanda Ligi'ne döneceğini sanmıyorum. Kariyerinizin son döneminde, biraz bağlantı ve uluslararası etki inşa ediyorsunuz" derken, Sneijder'in Hollanda'daki misyonunu tamamladığını ve buraya dönmeye ihtiyacı olmadığını kaydetti.
Sneijder'in Asya veya Amerika'ya gitmesinin daha mantıklı olacağının altını çizen Albers, buna rağmen yıldız orta saha oyuncusu için Çin'e transfer olmanın bir seçenek olmadığını söyleyererek, "Çin'e transfer olmak halen Sneijder için bir opsiyon değil. Herkes, Sneijder'e Çin'den birçok talip olduğunu biliyor ancak onun önceliği Çin değil. Bence Arjen Robben çok iyi bir şey söyledi. Önerdikleri rakamlar, sizi bunun hakkında düşünmeye zorluyor ancak Wesley'nin Galatasaray ile 1.5 yıllık sözleşmesi var, bu nedenle şu anda ayrılmasına gerek yok. Kendisini Çin'de veya başka bir yerde görmüyor" ifadesini kullandı.
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- Galatasaray
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