Sow tarihe geçti!

AJANSSPOR - Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Moussa Sow, 2-2'lik eşitlikle sona eren Cezayir maçında attığı golle Senegal tarihine geçmeyi başardı.

Afrika Uluslar Kupası B Grubu son maçında Cezayir ile karşılaşan Senegal'de, maça 11'de başlayan Sow, 53. dakikada attığı golle durumu 2-2'ye getirmiş ve maç da bu sonuçla bitmişti.

Sow, böylece 3 farklı Afrika Uluslar Kupası'nda gol atan ilk Senegalli oyuncu oldu. 31 yaşındaki golcü, 2012 ve 2015'teki turnuvalarda da gol atma başarısını göstermişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sow, "Goller atmak için hazırlanıyorum. Bunun ardından, istatistikler ortaya çıkıyor ancak ben bunları kafama takmıyorum. En önemli şey Senegal" ifadesini kullandı.

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