Sürpriz Robin van Persie iddiası!

AJANSSPOR - Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie hakkında Brezilya'dan süprriz bir iddia geldi.

Brezilya basınında yer alan habere göre; menajerler, forvet hattına takviye yapmak isteyen Sao Paulo Kulübü'ne, Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie'yi önerdi.

Sao Paulo kulübünün yöneticilerinin hayran olduğu bir isim olmasına rağmen, bunun ilginin ötesine geçmediği ve 33 yaşındaki golcünün Haziran 2018'e kadar sözleşmesi bulunan Fenerbahçe'de kaldığı kaydedildi.

Sao Paulo Başkanı Carlos Augusto de Barros e Silva da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Van Persie çok yetenekli ve dünya çapında bir oyuncu. Dünya Kupası'nda boy gösteren, dünyanın en iyi oyuncularından. Eğer imkanımız olsaydı, randevu talep ederdik" dedi.

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