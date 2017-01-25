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"Sütümü helal etmem"

Tarih25 Ocak 2017 , 15:55

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Sütümü helal etmem

Fenerbahçe muhabiri Ahmet Ercanlar, Hürriyet’te yayınlanan Muhabirinden programında çok konuşulacak sözler sarf etti.

İşte Ekici hakkındaki o ifadeler:

"Mehmet Ekici kesinlikle Fenerbahçe’de forma giyecek. Sarı lacivertliler devre arasında işi bitirmeye çalışıyor. En kötü ihtimalle sezon sonunda Fenerbahçe’de olacak. Bu doğrulatılmış bir bilgi değil ama Mehmet Ekici’nin annesinin kendisi üzerinde çok etkili olduğu ve Fenerbahçe dışında bir takıma gitmesi halinde sütümü helal etmem dediğini duydum"

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