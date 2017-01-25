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"Taraftar beni çok sevecek"
25 Ocak 2017 , 09:41
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- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
Trabzonspor'a imzayı atan Rodallega, SABAH'a konuştu
Trabzonspor, Carl Medjani, Joao Pereira, Emmanuel Mas ve Olcay Şahan'dan sonra devre arasındaki 5'inci transferini de gerçekleştirdi. Sabah erken saatlerde İzmir'den İstanbul'a gelen ve ardından özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçen HugoRodallega, daha sonra menajeriyle birlikte başkan MuharremUsta'nın ofisine geldi. Görüşmede Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel ile takasla Ege temsilcisine verilen Mustafa Yumlu da hazır bulundu.
USTA: SANA GÜVENİYORUZ
Yapılan sıkı pazarlıklar sonucunda Rodallega, bordo-mavili kulübün 2.5 yıllık sözleşme teklifine, 'Evet' diyerek imzayı attı. Başkan Usta, yapılan görüşmede Rodallega'ya, "Akyazı Stadı'nın açılış maçında seni görmek için sabırsızlanıyoruz. Umarım bize çok önemli katkılar verirsin. Sana güveniyoruz" dedi.
İmza töreninde özel açıklamalar yapan Rodallega ise, "Taraftarlar bu takıma gelmem için bana birçok mesaj attı ve beni bağrına bastı. Onlarla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Beni çok sevecekler.Trabzonspor'un başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım" şeklinde konuştu.
Trabzonspor Kulübü, Rodallega'nın bonservisi için Akhisar'a 1 milyon 600 bin Euro'nun yanı sıra Mustafa Yumlu'nun verildiği duyurdu. Sezonun ikinci devresi için 800 bin Euro kazanacak Kolombiyalı forvetin sonraki her sezon için alacağı net ücret ise 1 milyon 600 bin Euro olacak.
BU AKŞAM İDMANA ÇIKACAK
Rodallega, dün imzayı attıktan sonra 7 yaşındaki oğlunun okulundaki veli toplantısına katılmak üzere İzmir'e geri döndü. Kolombiyalı golcü, bugün Trabzon'a giderek akşam 18.00'de yapılacak antrenmana katılacak.
TÜRKİYE KARİYERİ
2 SEZON
51 MAÇ
23 GOL
4449 DAKİKA
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- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
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