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Trabzonspor'da Suk'a yol göründü!
25 Ocak 2017 , 12:14
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- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
AJANSSPOR - Trabzonspor'un sezon başında Porto'dan kiralık olarak renklerine bağladığı ancak hemen hemen hiç verim alamadığı Güney Koreli forvet Suk Hyun-jun'un yeni adresi belli oluyor.
Portekiz basınında yer alan haberde; sezon başında kiralık olarak Trabzonspor'a gelen Suk'un bordo mavili takımda bir geleceği kalmadı.
Bonservisini elinde bulunduran Porto'da da, teknik direktör Nuno Espírito Santo'nun planları arasında yer almayan 25 yaşındaki oyuncunun Portekiz'de kalacağı belirtildi.
Portekiz Ligi ekibi Tondela'nın, Suk'u sezon sonuna kadar kiralamak istediği kaydedildi.
AJANSSPOR
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