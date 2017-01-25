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Trabzonspor'dan bilet açıklaması!
25 Ocak 2017 , 12:13
AJANSSPOR - Trabzonspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Gaziantepspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi bilet fiyatlarını açıkladı. Bordo-mavili taraftarlar da resmi siteden yapılan duyuruyla bu maça davet edildi.
Trabzonspor’dan yapılan açıklamada, “Takımımızın ligin 19. haftasında Gaziantepspor ile oynayacağı maçta taraftarlarımızı yeni yuvamıza, yanımızda olmaya davet ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı. 29 Ocak Pazar günü saat 16.00’da oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu.
İşte bilet fiyatları :
|
Kale Arkaları (Güney-Kuzey/ Alt-Üst)
|
20,00
|
Doğu Alt-Üst/Batı Üst
|
40,00
|
Batı Alt Kenar
|
100,00
|
Batı Alt Silver
|
150,00
|
Batı Alt Gold
|
200,00
|
Batı Alt Platinum
|
250,00
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