Trabzonspor'dan resmi Orellana açıklaması!

ÖZEL - Ara transfer gündeminde Trabzonspor ile adı adılan Şilili futbolcu Fabian Orellena hakkında bordo-mavili kulüpten resmi bir açıklama geldi. Radyospor’da yayınlanan Haber Aktif programında Emrah Karalinç ve İlker Koç’un sorularını yanıtlayan Trabzonspor İkinci Başkanı Önder Bülbüloğlu, bu konuda çok net bir açıklama yaptı.



Bordo-mavili yönetici, sağ kanat, sol kanat ve forvet arkasında görev yapan ve La Liga ekiplerinden Celta Vigo’nun formasını giyen Fabian Orellana hakkında, ”Herhangi bir görüşme yapmadık. Orellana gündemimizde değil. Söz konusu futbolcu bizim transfer gündemimizde olmadı ve açıkçası bu konuyla hiç ilgilenmiyoruz” ifadesini kullandı.



Bu sezon İspanya’da çıktığı 7 maçta 2 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koyan Orellana için kulübüne kiralama teklifi yapıldığı gündeme gelmişti. 1.71 boyundaki Şilili yıldızın Celta Vigo ile 2019’a kadar mukavelesi bulunuyor.



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