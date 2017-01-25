Trabzonspor'un yenileri hızlı çıktı..

Trabzonspor’da yeni transferler formaya çabuk ısındı. Olcay Şahan, Emmanuel Mas, Joao Pereira ve Carl Medjani, bordo-mavili takımın sezonun ikinci yarısında oynadığı 3 resmi maçta da görev yaptı.

Teknik Direktör Ersun Yanal, Antalya kampında takıma katılan dört yeni futbolcuya ligdeki Bursaspor ve Kasımpaşa karşılaşmaları ile kupadaki Gümüşhanespor maçında şans tanıdı. Sezonun ilk yarısında birçok maçta ilk 11’de görev alan Zeki Yavru, Mustafa Akbaş ve Yusuf Erdoğan ise kulübeye çekildi. Yeni oyunculardan Olcay, Mas ve Pereira 3 maçta 90’ar dakika görev yaptı, Medjani ise 133 dakika süre aldı. Arjantinli sol bek Mas, Kasımpaşa maçında attığı golle galibiyetin mimarı oldu.

Milliyet