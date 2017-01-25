Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Trabzonspor'un yenileri hızlı çıktı..

Tarih25 Ocak 2017 , 09:54

Yorum
Trabzonspor'un yenileri hızlı çıktı..

Trabzonspor’da yeni transferler formaya çabuk ısındı. Olcay Şahan, Emmanuel Mas, Joao Pereira ve Carl Medjani, bordo-mavili takımın sezonun ikinci yarısında oynadığı 3 resmi maçta da görev yaptı.

Teknik Direktör Ersun Yanal, Antalya kampında takıma katılan dört yeni futbolcuya ligdeki Bursaspor ve Kasımpaşa karşılaşmaları ile kupadaki Gümüşhanespor maçında şans tanıdı. Sezonun ilk yarısında birçok maçta ilk 11’de görev alan Zeki Yavru, Mustafa Akbaş ve Yusuf Erdoğan ise kulübeye çekildi. Yeni oyunculardan Olcay, Mas ve Pereira 3 maçta 90’ar dakika görev yaptı, Medjani ise 133 dakika süre aldı. Arjantinli sol bek Mas, Kasımpaşa maçında attığı golle galibiyetin mimarı oldu.

Milliyet

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

ih