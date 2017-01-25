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Ünal Aysal kolları sıvadı..

Tarih25 Ocak 2017 , 09:28

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Ünal Aysal kolları sıvadı..

Her fırsatta ''taraftardan geri dönmemiz için inanılmaz bir istek var'' sözlerini kullanan Ünal Aysal camia içinden de yeniden başkanlığa adaylığını koyarsa ''neler olabileceğini''anlamaya çalışıyor.

Ünal Aysal son dönemde camianın önemli isimleriyle bir araya geliyor... bu isimler arasında belki de en ilgi çekici olanı Ergun Gürsoy. Gürsoy dışında Aysal, Refik Arkan, Semih Haznedaroğlu ile bir araya geldi. Aysal'ın ayrıca Abdürrahim Albayrak ve Ali Dürüst'le görüşme ortamı aradığı da gelen bilgiler arasında.

Ünal Aysal'ın asıl bombasının ise Adnan Öztürk olacağı konuşuluyor. Aysal'ın son seçimde Dursun Özbek'in karşısına çıkmaktan hastalığı nedeniyle vazgeçen Öztürk'e ''aday ol seni destekleyeyim. Olmazsan beni destekle. Güçlerimizi birleştirelim'' teklifi yapacağı konuşuluyor.

Kaynak: Fotospor

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