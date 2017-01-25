Vagner Love için geldiler!

Rusya'nın spor kanalı Match TV, bir dönem CSKA Moskova'da forma giyen Aytemiz Alanyaspor'un dünyaca ünlü Brezilyalı golcüsü Vagner Love ile röportaj yaptı.

Alanya'ya gelen Match TV muhabiri Murad Latipov, kameraman Alexander Belousov ve Sports Daily gazetesinin Antalya muhabiri Fatima Tsirikkova Aytemiz Alanyaspor'un bu sabah yapılan antrenmanını takip etti.

Rus televizyoncular antrenmanın ardından Vagner Love ile röportaj yaptı. Love, CSKA Moskova'da forma giydiği dönem, özel yaşamı ve Alanya hakkında Murad Latipov'un sorularını yanıtladı.