Van Persie'yi korku sardı!

Robin van Persie, geldiği günden bu yana sık sık sakatlıklarla boğuştu. Geçtiğimiz sezon beklentilerin uzağında kaldı. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe’deki en iyi günlerini, vatandaşı Advocaat ile birlikte yaşadı. Golcü oyuncu, sonradan oyuna girip beraberlik golünü attığı 6. haftadaki Osmanlı maçından itibaren 13. haftadaki Beşiktaş derbisi dahil tüm karşılaşmalara 11’de başladı. Ancak Antalya maçında sakatlığı nedeniyle oynamadı, Gençlerbirliği mücadelesinde 11 dakika görev aldı, Trabzon’da da forma giymedi.

İlk 11’i unuttu

Tecrübeli forvet, devre arası kampında da önce sakatlığı nedeniyle ardından dedesini ziyaret etmek için Hollanda’ya gitmesi yüzünden doğru düzgün çalışamadı. Van Persie, Adana ve Başakşehir karşılaşmalarının son dakikalarında oynadı. 33 yaşındaki forvet, ilk 11’deki yerini kaybetti. Özellikle Fernandao’nun son dönemde formunu yükseltmesi, Van Persie’nin ikinci pozisyonu olan forvet arkasında ise Alper ve Salih’in üst düzey performans sergilemesi; Hollandalı’nın takıma dönme şansını azalttı.

‘Şampiyon olacağız’

Formayı kaybedeceğini anlayan Robin van Persie, antrenmanlarda gaza bastı. Başakşehir karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen tecrübeli futbolcu, “Şampiyonluk yarışına yeniden dahil olduk. Kalan haftalarda ben de takımıma daha fazla katkı sağlayacağım. Sakatlığım geçti, hastalığı bulunan dedemi ziyaret ettim. Artık aklımda sadece futbol var. Arkadaşlarımla birlik olup, takımı şampiyonluğa taşıyacağız” dedi.

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