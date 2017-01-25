Yönetimden destek geldi!

Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu, “Kim para verirse onun kucağına oturan adam” diyerek fitili ateşledi, ne yapacağı merakla beklenen sarı-kırmızılı yönetim ise, “Fazlası yok, eksiği var” diyerek Nazifoğlu’nun arkasında olduğunu gösterdi.

Galatasaray’da müthiş bir iç savaş başladı. Eski 2. Başkan Fatih Altaylı’nın yönetim aleyhindeki eleştirilerine ağır bir yanıt veren Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu fitili ateşledi.

Nazifoğlu’nun Beyaz TV’deki ağır konuşması sonrasında ne yapacağı merakla beklenen, istifasını isteyebileceği söylenen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve kurmayları da, yöneticilerinin arkasında durdu. Özbek ve ekibi, Nazifoğlu’nun sözlerini, “Fazlası yok, eksiği var” diyerek desteklerken, savaşın ilerleyen günlerde daha da kızışacağının sinyallerini verdiler.

Nazifoğlu’nun dile getirdiği hususlar içerisinde düzeltmeler de yapan sarı-kırmızılı yöneticiler, Galatasaray’ın son dönemki hesaplarının incelendiğini aktararak, “Levent Bey dedektiflik bürosu dedi. Düzeltelim. Uluslararası bir muhasebe firması... Biz her faturanın incelenmesini istedik. Buna bizim dönemimiz de dahil” ifadelerini kullandı.

‘Kendine bakacak’

Levent Nazifoğlu’nun doğruları söylediğini ama eksikler bulunduğunu belirten sarı-kırmızılılar, “Fatih Altaylı önce kendi üslubuna bakacak. Galatasaray Divan Kurulu’na bir kere gelip Galatasaray’ı küçük düşürecek söylemlerde bulunan kendisi... Gazeteci olup, oturumun basına kapatılmasını isteyen yine kendisi... Ünal Aysal dönemiyle ilgili ciddi sıkıntılar var. Rapor kamuoyuna veya Galatasaray ailesine açıklandığında Galatasaray’ın bugünlere nasıl geldiğini göreceğiz” dedi.

Milliyet