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Aatif için son karar!
26 Ocak 2017 , 19:54
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Fenerbahçe Yönetimi, Aatıf Chahechouhe için kapısını çalan Konyaspor'a kararını bildirdi.
Fenerbahçe, Trabzonsporlu Mehmet Ekici'nin transferinde takasta kullanmayı planladığı ancak başarılı olamadığı Aatıf Chahechouhe'yu sezon sonuna kadar kadroda tutma kararı aldı. Sarı-Lacivertliler, Faslı yıldız için resmi transfer teklifinde bulunan Konyaspor'a akşam saatlerinde kararını bildirdi.
Fenerbahçe cephesi Konyaspor yönetimine, "Aatıf'ı sezon sonuna kadar kadromuzda tutma kararı aldık. Sadece size değil, başka bir kulübe de göndermeyeceğiz. Bu kararımızı anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz" mesajı gönderdi.
Bilindiği üzere Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Faslı hücum oyuncusunun transferini ısrarla istiyordu. (Fanatik)
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