- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Adebayor'dan Beşiktaş açıklaması!
26 Ocak 2017 , 13:42
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
AJANSSPOR ÖZEL HABER - Beşiktaş, forvet arayışları çerçevesinde Togolu golcü Emmaunel Adebayor'a teklifte bulundu.
"ŞU ANDA TÜRKİYE'DE OYNAMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"
Şu anda boşta olan, ülkesi Togo'nun Afrika Uluslar Kupası'nda elenmesine karşın, milli takım formasıyla başarılı bir performans gösteren Adebayor, Beşiktaş'tan gelen teklife, "Şu anda Türkiye'de oynamayı düşünmüyorum. Yeniden İngiltere'de oynamak birinci önceliğim" dedi.
Tecrübeli golcü son olarak Crystal Palace'da forma giymişti. Togo milli takımıyla kupada oldukça başarılı bir görüntü çizen Adebayor, "Kendimi hazır hissetmeseydim, bu rekabete girmezdim" diye konuştu.
Real Madrid'te iki dönem kiralık oynayan tecrübeli oyuncu, La Liga'daki performansı ve attığı gollerle dikkat çekmişti.
İSTEDİĞİ ZAMAN TRANSFER YAPABİLİR; AMA 1 ŞUBAT'TAN SONRA TÜRKİYE SEÇENEĞİ KAPALI
Emmanuel Adebayor, transfer döneminden önce boşta kaldığı için yıl boyunca istediği anda bir takımla anlaşabilir. Avrupa'da istediği ülkeye zaman sınırlaması olmaksızın gitme şansı olan 32 yaşındaki golcü, Türkiye'ye transfer döneminin bittiği tarih olan 31 Ocak'tan sonra transfer yapamayacak. Çünkü sadece Türkiye ve Azerbaycan boşta olan oyuncuların transfer dönemi dışında imza atmalarını kabul etmiyor. Çok eleştirilen bu karar boşta olan futbolcuların, transfer dönemleri dışında, Türkiye seçeneğinden uzak kalmasına neden oluyor.
AJANSSPOR ÖZEL - Özgür Sancar
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar