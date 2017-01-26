Ajansspor duyurdu, Reynaldo geldi!

Adanaspor'un anlaştığı Azerbaycan ekibi Qarabağ'ın 27 yaşındaki Brezilyalı santraforu Reynaldo sosyal medya hesabından eski takımına veda mesajı yayınladı.

Ajansspor'un dün duyurduğu transfer haberi resmiyet kazanıyor. Adanaspor'un anlaştığı Reynaldo eski takımına veda etti. Ajansspor'un haberi ise şu şekildeydi: 'Reynaldo Adanaspor yola çıktı'