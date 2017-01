Ajansspor duyurdu, Reynaldo geldi!

Burdan bütün Azerbaycan xalqini salamlayiram. Orada oldugum müddetde mene her zaman destek olan klub rehberlerine, mesqci heyyetine, komanda yoldashlarima, klubda calisan her bir kese ve bütün Garabagh FC-nun azarkeslerine minnetdarligimi bildirmek istiyirem. Bu nece ilde mene dogmalasan bir ölkeden ayrilmag mene dogurdanda cetindi. Buna baxmiyaraq cox yaxshi tesüratlarnan ayriliram. Sizleri cox sevirem, her zaman üreyimde olacagsiz!!! Allahin komeyi ile bir gun yenede Azerbaycana qayidacam!!!🇦🇿🇦🇿🇦🇿💙❤💚💙❤💚

