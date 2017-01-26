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Ajansspor duyurdu, Reynaldo geldi!
26 Ocak 2017 , 23:06
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Adanaspor
Adanaspor'un anlaştığı Azerbaycan ekibi Qarabağ'ın 27 yaşındaki Brezilyalı santraforu Reynaldo sosyal medya hesabından eski takımına veda mesajı yayınladı.
Ajansspor'un dün duyurduğu transfer haberi resmiyet kazanıyor. Adanaspor'un anlaştığı Reynaldo eski takımına veda etti. Ajansspor'un haberi ise şu şekildeydi: 'Reynaldo Adanaspor yola çıktı'
Burdan bütün Azerbaycan xalqini salamlayiram. Orada oldugum müddetde mene her zaman destek olan klub rehberlerine, mesqci heyyetine, komanda yoldashlarima, klubda calisan her bir kese ve bütün Garabagh FC-nun azarkeslerine minnetdarligimi bildirmek istiyirem. Bu nece ilde mene dogmalasan bir ölkeden ayrilmag mene dogurdanda cetindi. Buna baxmiyaraq cox yaxshi tesüratlarnan ayriliram. Sizleri cox sevirem, her zaman üreyimde olacagsiz!!! Allahin komeyi ile bir gun yenede Azerbaycana qayidacam!!!🇦🇿🇦🇿🇦🇿💙❤💚💙❤💚
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- Adanaspor
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