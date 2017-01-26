Antalya'da şoke eden Şike Skandalı!

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AJANSSPOR- Antalya ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynanan hazırlık maçlarında şike şüphesi.

Rumen basınında yer alan habere göre Romanya Ligi'nde mücadele eden Astra Giurgiu, Botosani, Pandurii, CFR Cluj gibi takımların hazırlık maçlarında 4 Rumen hakem sahte Türk, Sırp ve Bulgar kimlikleriyle maç yönetti. Bunlardan bir tanesinin halen aktif olarak hakemlik yaptığı, diğer üçünün ise emekli oldukları belirtildi.

Federbet isimli şikeyi önleme organizasyonu da bu dört takımın oynadığı hazırlık maçlarında dünyadaki bahis sitelerinde büyük bir hareketlilik ve olağan dışılık tespit etti. Son 9 günde yapılan 5 hazırlık maçının şüpheli olduğu tahmin ediliyor.

Kaleciye pas olarak kullanılan ve tekrarlanan penaltı! Sumudica şaşkın...

Gaziantepspor ile anlaştıktan sonra terör saldırısı nedeniyle Türkiye'ye gelmekten vazgeçen Mario Sumudica'nın takımı Astra Giurgiu, 22 Ocak'ta Güney Kıbrıs'ta Rus ekibi Ural Ekateriburg iile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı 1-1 tamamlanırken karşılaşmada 4-2 Astra Giurgiu'nun üstünlüğü ile sona erdi. İlk başta hakemlerle ilgili olağan dışı bir durum gözükmezken Astra'nın galibiyeti ve 3.5 gol üstü atar oranlarında yaşanan ani değişim dikkat çekti. Karşılaşma sonunda hem Astra kazandı hem de 3.5 gol üstü kaydetti.

3 gün sonra ise Astra bu kez Pogon Szczecin ile karşılaştı ve 3-1 kaybetti. Bu sefer hakemler devreye girdi. İlk yarıda skor 0-0'ken hakem Astra lehine bir penaltı çaldı. Ama topun başına geçen Sapunaru penaltıyı kaleciye pas olarak kullandı. Hakem penaltı atışını tekrarlatırken bu sefer topun başına geçen Daniel Niculae topu dışarı attı.

Astra Teknik Direktörü Sumudica devre arasında içeri doğru giderken hakemlere "Bahis mi oynadınız? Maçı hemen bitirin" diye bağırdı. Federbet, penaltıdan önce 2.5 gol üstü oranında büyük bir düşüş yaşandığını tespit etti.



(Astra - Pogon maçının hakemi, sakallı.)

İkinci yarıda skor 1-1 olurken o anlarda 3.5 gol üstünün oranı sert bir şekilde 1.55'e düştü. Daha sonra Astra kalecisi Gavrilaş'ın büyük hataları sonucu Pogon iki gol birden buldu ve maç beklendiği gibi 3.5 üstü sona erdi.

İşin ilginci hakemlerin Bulgar olduğu söylenirken hakem aslında Rumen çıktı. Adı Cristian Catana. Konu hakkında Catana'ya ulaşan Gazeta Sporturilor, ona şu soruları sordu:

Gazete: "Romanya'dan ayrıldın mı?

Catana: "(Duraksıyor) Hayır."

G: "Kıbrıs'ta değilsin yani."

C: "Hayır hayır."

G: "%100 emin misin?"

C: "Seni bugün birkaç dakika görebilir miyiz?"

G: "10 dakika içinde arayabilir misiniz? Şu anda biraz meşgulüm."

Catana'ya daha sonra ulaşılamadı ve onu arayan gazetecinin telefonunu bloke ettiği belirlendi.

Onun bağlı olduğu Dambovita hakemlik kurulunun başkanı Emil Tudor, Catana'nın kendisine tatile çıktığını söylediği belirtti: "Şu anda tatildeyiz. İki hafta önce Londra'ya gitti."



(Astra - Pogon maçının hakemi aslında Rumen Cristian Catană, sakalları yokken.)

Astra'nın 3-1 kaybettiği maçta yardımcılardan birinin Rumen Laurențiu Nicolae olduğu tespit edildi. Nicolae kendisini Bulgar olarak tanıtmış.

İlk yarıya 7 dakika uzatma, 45+3'te şaibeli penaltı!

17 Ocak'ta yine Güney Kıbrıs'ta CFR ile Ufa arasında oynanan hazırlık maçında şüpheli bahis hareketleri tespit edildi. İki takım geçen sene de hazırlık maçında karşı karşıya gelmiş ve o maç Federbet tarafından şüpheli maç olarak değerlendirilmişti.

Bu sene oynanan maçın yardımcı hakemi Laurențiu Nicolae. Maçın ilk yarısına anlamsız bir şekilde 7 dakika uzatma eklenmiş ve 45+3'te de CFR lehine şaibeli bir penaltı çalınmış. Federbet bahis hareketlerini değerlendirdiğinde CFR'nin ilk yarı 0.5, ikinci yarı da 1.5 gol üstü bitirmesi gerektiğini tespit etmiş.



(Maçın yardımcı hakemlerinden Laurențiu Nicolae. Kendisini Bulgar olarak tanıtmış. Cristian Catană'nın sol omzununun oradaki hakem.)



(Laurențiu Nicolae'nin Romanya'daki hali.)

Rus tarafı maçın hakemine tepki gösterirken "Galiba ilk yarıda birilerine gol lazımdı" diye bağırmış.

Karşılaşmanın orta hakemi ise Dan Petre isimli bir Rumen.

CFR'de Nascimento 45+3'te çalınan penaltıyı kaçırırken hakem ilginç bir şekilde penaltının tekrarına karar vermiş. Rus spiker bu anları şöyle anlatıyor: "Hayatımda böyle bir komedi görmedim."

CFR ikinci yarıda da bir gol bulurken karşılaşma 2-0 CFR lehine sona erdi ve bahis şikesinin bahsi tuttu.



(Petre'nin verdiği tartışmalı penaltı kararından sonraki an.)

Rumen gazeteci Iuliu Muresan maçtaki hakemlerin Litvanyalı olduğunu söylerken, "Hayır, galiba Bulgarlarmış. Listede adları yok. Onları hiç konuşurken görmedim" dedi. Muresan daha sonra hakemlerin Sloven olduğunu ifade etti.

Maçın organizatörü Antonio Antoniou da hakemleri kendisinin ayarladığını fakat hangi ülkeden olduklarını bilmediğini söyledi: "Hepsi beraberdi. Rumenca konuştuklarını duymadım. Onların Rumen olduklarına inanmıyorum. Kıbrıs'ta Rumenler? İmkansız."

Gazeta Sporturilor'dan bir gazeteci maçın orta hakemi olduğu iddia edilen Dan Petre'ye telefonla ulaşmış. İşte o konuşma:

Petre: "Şu anda Brasov'da arkadaşlarımlayım. Ne oldu ki?

Gazeteci: "Kıbrıs'ta bazı fotoğrafların var."

P: "Kesinlikle yalan."

G: "Whatsapp'tan bazı fotoğraflarını gönderir misin o zaman?"

P: "Tabii ki ama..."

Dan Petre fotoğrafı yolladıktan sonra bir daha telefonlarına bakmamış.

Dambovita Hakem Komitesi'nin başı olan Emil Tudor, fotoğraftaki kişinin Dan Petre olduğunu doğruluyor: "Evet, bu Dan Petre. Orada ne işi var? Bahis için mi? Yarın bir işim var. Cumartesiden itibaren bilgi toplamaya başlayacağım."

CFR-Ufa maçındaki sürprizler bununla sınırlı değil. Üçüncü yardımcı hakemin de Rumen olduğu belirlendi. İsmi Cristain Grigoraşcu. Eski hakem, gözlemci ve Dambovita Hakem Komitesi'nin başkan yardımcısı.



(Grigoraşcu, 2014'te Dambovita'dan diplomasını alırken.)

45+6'da gelen penaltı golü. Başrolde yine Dan Petre!

CFR - UFA maçından 8 gün sonra FC Botosani Türkiye'de Rus ekibi Amkar Perm ile bir hazırlık maçı oynadı ve 3-0 kazandı. İlk 2 gol penaltıdan gelirken ikincisinin 45+6'da gelmesi dikkat çekti.

Bu karar şüpheli hakem Dan Petre'ye aitti. Vasvari penaltıyı ilk atışında kaçırırken Petre penaltı atışının tekrarına karar verdi. Daha sonra Herghelegiu golü yaptı ve hakem de ilk yarıyı bitirdi. Federbet tarafından maçta 2.5 gol üstü oranında keskin değişimler olduğu gözlendi.



(Botosani - Amkar maçının hakemi Dan Petre.)

Botosani adına turnuvayı ayarlayan isim Moldova vatandaşı Anatoli Şarpe. Botosani başkanı Cornel Şfaiter onun için "Baya ciddi bir adam" diyor.

Gazeta Sporturilor'dan bir gazeteci Şarpe ile konuşmayı başarmış.

Gazeteci: "Amkar maçındaki hakemler hangi ülkedendi?

Şarpe: "Türk. Neden bunu soruyorsun? Şüpheli bir durum mu var?

G: "Onları bu maça kim getirdi?"

Ş: "Neden? Türk olduklarına inanmıyor musun?

G: "Merak ettik."

Ş: "Onları aracımla maça getirdim."

G: "İsimlerini söyleyebilir misin?"

Ş: "Seni iki dakikaya arayıp her şeyi söyleyeceğim.

Anatoli Şarpe daha sonra gazeteciye dönmedi.



(Petre 2014'te Dâmbovița'dan diplomasını alırken.)

Teknik direktörler de şüpheli!

Bu şüpheli maçlarda görev yapan 4 teknik direktörden 3'ünün Federbet tarafından daha önceden şüpheli sıfatında oldukları belirlendi. Sumudica geçen sezon bahis yaptığı gerekçesiyle iki ay ceza almıştı. Bu ceza Astra şampiyonluk yarışında olduğu için bu sezon başına ertelenmişti.



(Şüpheli 5 maç. 2'si Antalya, 3'ü Güney Kıbrıs'ta.)

Pandurii Teknik Direktörü Flavius Stoican'la ilgili de bir bahis sitesinde hesabı olduğuna yönelik bir bilgi var. Stoican bunun poker oynamak için açtığı bir hesap olduğunu söylüyor.

CFR Teknik Direktörü Vasile Miriuta da zamanında Bundesliga maçlarında şike yapan bir Sırp bahis mafyasının üyesi olmakla suçlanmış. Buna dair görüntüler Macar gazeteciler tarafından gizli kamerayla elde edilmiş.

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