Antalyaspor için Tomas Kosut iddiası

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Antalyaspor'un Çek Cumhuriyeti Ligi ekiplerinden Slovacko formasını terleten Tomas Kosut ile ilgilendiği iddiası gündeme geldi.

Kosut'un takımı Slovacko'nun sözleşme yenileme teklifini reddettiği, yurt dışına çıkmak istediği, Antalyaspor ile görüştüğü ve önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geleceği belirtildi. Bu sezon 16 maçta görev alan 27 yaşındaki stoper 1 kez rakip fileleri havalandırdı.