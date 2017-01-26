- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Antalyaspor'un gözü Alanya'da!
26 Ocak 2017 , 13:13
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Antalyaspor, hazırlıklarına devam etti.
Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana bütün futbolcuların katıldı. İdmanda, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve top kapma çalışması yapıldı. Antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maçın ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.
Yeni transferler El Kabir, Sandro ve Salih Dursun'un yedek takımda mücadele ettiği maç sırasında Çalımbay, futbolcularına sık sık uyarılarda bulundu.
Neşeli geçen antrenman sırasında oyuncuların hırslı oldukları gözlendi.
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar