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Antalyaspor'un gözü Alanya'da!

Tarih26 Ocak 2017 , 13:13

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Antalyaspor'un gözü Alanya'da!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Antalyaspor, hazırlıklarına devam etti.

Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana bütün futbolcuların katıldı. İdmanda, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve top kapma çalışması yapıldı. Antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maçın ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.

Yeni transferler El Kabir, Sandro ve Salih Dursun'un yedek takımda mücadele ettiği maç sırasında Çalımbay, futbolcularına sık sık uyarılarda bulundu.

Neşeli geçen antrenman sırasında oyuncuların hırslı oldukları gözlendi.

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