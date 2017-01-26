Arena'da 300'e doğru

Galatasaray evinde 3 gol daha bulursa, TT Arena’daki 300. golüne ulaşacak.

Galatasaray evinde 3 gol daha bulursa, TT Arena’daki 300. golüne ulaşacak. Aslan’ın yeni stadındaki ilk gol Servet Çetin’den, 50. gol Elmander’den, 100. gol Drogba’dan, 150. gol Sneijder’den, 200. gol Hakan’dan, 250. gol de Selçuk İnan’dan gelmişti.

Cumartesi donacaklar!

Cim Bom’un cumartesi günü Akhisar’la oynayacağı maç sırasında hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Ancak tahminlere göre o anlarda stat ve çevresinde kar yağışı olmayacak.

‘İlk gol çok önemli’

Yeni transfer Garry Rodrigues, Galatasaray formasıyla ilk golünü kupada Erzincan’a atarken, “Bu gol benim için çok önemliydi” açıklamasını yaptı. Hollandalı futbolcu, asıl patlamayı ise ligdeki Akhisar sınavında yapmak istediğini söyledi.

Yasin için son karar

Bursaspor’un talip olduğu Yasin Öztekin’e cazip bir bonservis teklifi gelmemesi halinde, yönetimin tecrübeli futbolcuyu satmayacağı öğrenildi. Riekerink, ikinci yarıda 29 yaşındaki oyuncudan faydalanmak istiyor.

Sidiki’nin yeni adresi

Sarı-Kırmızılı kulübün denemek için Florya’ya getirdiği ancak mali şartlarda anlaşamadığı 17 yaşındaki Mali’li kanat oyuncusu Sidiki Maiga, İspanya 2. lig takımı Alcorcon ile sözleşme imzaladı.

Fanatik