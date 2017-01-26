Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Beşiktaş için kontrolden geçti!

Tarih26 Ocak 2017 , 11:05

Yorum
Beşiktaş için kontrolden geçti!

Beşiktaş'ın, transferi için görüşmelere başladığı Ersan Adem Gülüm sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre tecrübeli savunma oyuncusu, Acıbadem Sports'ta sağlık kontrolüne tabi tutuldu.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Ersan Adem Gülüm; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me