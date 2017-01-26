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Beşiktaş için kontrolden geçti!
26 Ocak 2017 , 11:05
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Beşiktaş'ın, transferi için görüşmelere başladığı Ersan Adem Gülüm sağlık kontrolünden geçti.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre tecrübeli savunma oyuncusu, Acıbadem Sports'ta sağlık kontrolüne tabi tutuldu.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Ersan Adem Gülüm; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
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