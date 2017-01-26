Beşiktaş kafilesi Adana'ya geldi!

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Kayserispor ile oynayacağı maç için Kayseri'ye hareket eden Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle Adana Havalimanı'na iniş yaptı.

İstanbul'dan Kayseri'ye hareket eden siyah-beyazlı kafileyi taşıyan uçak, kar yağışı nedeniyle Kayseri'ye iniş yapamayınca Adana'ya yönlendirildi.

Uçağın Adana Havalimanı'na iniş yapmasının ardından kafile kara yoluyla Kayseri'ye hareket etti.

Kayserispor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, saat 18.00'de Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'nda oynanacak. Maçı hakem Çağatay Şahan yönetecek.