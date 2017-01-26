Beşiktaş'tan şehitler için sergi!

AJANSSPOR / ÖZEL - Geçtiğimiz aylarda şehit ailelerine katkı sağlamak amacıyla resimlerinin özgün baskılarını satışa sunan ressam Nihat Evren Derman, şimdi de Vodofone Arena'ya yakın iki noktada yapılan terörist saldırıda hayatını kaybeden Vefa Karakurdu ve Tunç Uncu için sergi düzenlemeye hazırlanıyor.

Karadeniz Ereğli Beşiktaş Taraftarları Derneği'yle işbirliği çerçevesinde düzenlenecek sergi Derman'ın 42 tablosunun sınırlı sayıdaki özgün baskılarından oluşuyor. Bu baskıların satışında elde edilen gelir Karakurdu ve Uncu'nun Ailelerine ve Şehit Aileleri fonuna aktarılacak.

Dernek Başkanı Tarkan Adik "Vefa ağabeyimiz tüm Ereğli halkı tarafından sevilen ve sayılan örnek bir Beşiktaşlıydı. Tunç kardeşimiz de çevresine çok güzel hatıralar bırakarak genç yaşında aramızdan ayrıldı. İki değerli şehitimizin de hatıralarını yaşatmak ve ailelerine destek olmak adına derneğimizin tüm imkanlarıyla seferber olduk. Elde edilen geliri iki ailemize eşit olarak aktaracağız. Bunun dışında belli bir payı da Şehit Aileleri fonuna aktarmayı amaçlıyoruz. KDZ.Ereğli halkının sergiye büyük ilgi göstereceğine inanıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

28 Ocak Cumartesi günü saat 14:00-20:00 arası kapılarını ziyaretçilere açacak sergi Karadeniz Ereğli AKM Sergi Salonunda gerçekleşiyor.



Haber : Özgür Sancar