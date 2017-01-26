- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Beşiktaş'tan zorunlu iniş!
26 Ocak 2017 , 11:18
Ziraat Türkiye Kupası maçı için Kayseri'ye hareket eden Beşiktaş, zorlu hava şartları nedeniyle Adana'ya zorunlu iniş yapacak.
A Spor muhabirlerinden Hakan Gündoğar'ın verdiği bilgiye göre; saat 11'de kalkan uçak yoğun kar yağışı nedeniyle Adana'ya inebilir.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son hafta maçında Kayserispor'la karşılaşacak.
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar