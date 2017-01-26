Beşiktaş'tan zorunlu iniş!

Ziraat Türkiye Kupası maçı için Kayseri'ye hareket eden Beşiktaş, zorlu hava şartları nedeniyle Adana'ya zorunlu iniş yapacak.

A Spor muhabirlerinden Hakan Gündoğar'ın verdiği bilgiye göre; saat 11'de kalkan uçak yoğun kar yağışı nedeniyle Adana'ya inebilir.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son hafta maçında Kayserispor'la karşılaşacak.