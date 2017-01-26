Bilic'ten Hasan Ali hamlesi!

AJANSSPOR - Teknik direktör Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'ın, Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali Kaldırım ile ilgilendiği kaydedildi.

Yahoo Sports'un haberine göre; Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezonunda bitecek olan milli sol beki Hasan Ali Kaldırım'ı transfer etmek isteyen takımlar arasına West Ham United da katıldı.

Hasan Ali'nin yeni bir sözleşme imzalamak için isteksiz olduğu ve West Ham'ın transfer dönemi kapanmadan milli sol beki uygun bir bedelle kadrosuna katabileceği kaydedildi.

Öte yandan West Ham Teknik Direktörü Slaven Bilic'in Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemden Hasan Ali Kaldırım'ı tanıdığının altı çizildi.

West Ham'ın, Hasan Ali Kaldırım'ın menajerliğini de yapan babası ile görüşme halinde olduğu vurgulanırken, Londra ekibinin bu transferde yalnız olmadığı, Celtic'in de Hasan Ali'ye teklif yaptığı vurgulandı.

Beşiktaş'ın da Hasan Ali yarışına katıldığı ancak Fenerbahçe'nin takımda ilk 11 oynayan bir oyuncusunun daha ezeli rakibine gitmesini önlemek istediği kaydedilirken, Gökhan Gönül transferi örnek gösterildi.

Fenerbahçe'nin yeni sözleşme konusunda henüz Hasan Ali'ye bir teklifte bulunmadığı, milli oyuncunun takımdan ayrılması halinde yurt dışına gitmeyi tercih edeceği ifade edildi.

Hasan Ali'nin Almanya doğumlu olduğu ve Avrupa Birliği vatandaşı olduğu için Avrupa'da çalışma izni almadan oynayabileceği hatırlatıldı.

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